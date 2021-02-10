До 2014 року нічого не робили, щоб вступити в НАТО, – ексміністр оборони про проблеми реформ

Щоб наблизити вступ України до Північноатлантичного Альянсу – треба сконцентруватись на реформах. Втім, вони почалися зовсім недавно.

Про це сказав ексміністр оборони України Андрій Загороднюк. І додав, що залишилось ще багато змін, щоб наблизити наш вступ у НАТО.

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За словами ексміністра оборони, є величезна різниця між пострадянською системою управління збройними силами та тою, яка відповідає стандартам Альянсу. Вона була, фактично, до 2014 – 2015 років. Тоді й почалися реформи.

Уряд та президенти України всі роки до 2014 року нічого не робили, щоб вступити в НАТО. Політика держави за Януковича була "бути поза",

– наголосив Загороднюк.

Він додав, попри те, що в армії запроваджують стандарти Альянсу і військові звання остаточно перевели на стандарти НАТО, не вистачає ще дуже багатьох реформ. Йдеться не лише про зміни в армії чи СБУ, а й загалом про зміни в країні. Як зазначив ексміністр, є цілка низка речей, які просуваються або дуже повільно, або взагалі не просуваються.

З чим є проблеми

. Генсек НАТО Йєнс Столтенберг у 2008 році на бухарестському саміті ухвалив рішення про те, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу. Утім конкретної дати, коли Україна таки зможе приєднатися до НАТО, не назвав.

Крім цього, деякий прогрес є, наприклад закон про реформ оборних закупівель. Без нього, за словами Загородюка, серйозних розмов не було б.

Але проблема у тому, що приблизно з 30 підзаконних актів, які мали б розробити до цього закону до 1 січня – не розрробили жодного,

– пояснив Загороднюк.

Він зауважив, що про ці проблеми знають спеціалісти з безпеки оборони. Тим не менш, процес стоїть. Так само, як і щодо управління збройними силами.

Про те, що вже встгли зробити для вступу в НАТО – дивіться у відео 24 каналу: