Художник із Дніпра виставив картину про кота-супергероя на аукціон: який вона має вигляд

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Джерело:

фейсбук Тараса Білоуса

Тиждень тому кіт впав із 6 поверху житлового будинку в Дніпрі. Він приземлився на легкове авто та розтрощив лобове скло. Щоб компенсувати збитки, власник машини та місцевий художник Тарас Білоус намалював картину про котів-супергероїв. Він сподівається виручити за неї кошти, щоб допомогти чотирилапим.

Постраждав автомобіль Citroen C3 Picasso. Його митець припаркував в житловому масиві Перемога.

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Що відомо про картину

Художник, щоб покрити збитки для ремонту свого авто написав картину про котів у польоті.

23 березня він виставив її на продаж на аукціоні. Стартова ціна – 100 доларів.

На картині зображено котів, деякі – кумедні. Тут навіть є ось такі, з літаючим пристроєм. Є коти з Єгипту, там такі малюнки були у них майже повсюдно. Вони котів зображували з такими крилами. А така сучасна інтерпретація кота, у нас як супергерой, летить на тлі Дніпра рятувати чиюсь машину,
– повідомив Тарас Білоус.

Аукціон він проводить в інстаграмі. Свою ставку можна зробити тут.

Деталі картини про котів-супергероїв: відео

Тарас сподівається, що користувачі придбають її за більшу ціну. Тоді чоловік зможе замінити лобове скло та допомогти власниці кота лікувати його перелом. Якщо ж залишаться ще гроші – тоді художник обіцяє віддати їх на допомогу для бездомних тварин.

Як це сталося

  • Власниця кота, місцева літня пані, розповіла, що її улюбленець був удома.
  • Коли вона відволіклась, чотирилапий "вийшов" погуляти на балкон. Звідти – перейшов до сусідів.
  • Але несподівано зірвався та полетів донизу.

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Як зреагував художник: відео

Наслідки польоту кота

  • На лобовому склі від сильного удару утворилася величезна вм'ятина, від якої сильно розгалузилися тріщини.
  • Вартість збитків – щонайменше 6 тисяч гривень.
  • Кіт вижив, але теж має тріщину – постраждала кістка у передній лапі пухнастого улюбленця.

Реакція власника авто: відео