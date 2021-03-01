Дніпровські бізнесмени скаржаться Зеленському на криміналітет у місті

Керівництво мережі "Море пива" звернулося до президента Володимира Зеленського та державних структур. Підприємці вимагають додаткового контролю під час розгляду справи проти організованого злочинного угрупування Володимира Щеголкова, відомого під прізвиськом "Арієць".

Попри те, що зараз кримінальний авторитет перебуває під вартою, його прибічники продовжують погрожувати бізнесменам. Про це розповів один із засновників мережі Олексій Кравець.

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Що відомо про діяльність Щеголкова

За словами бізнесмена, "Арієць" переїхав у Дніпропетровську область після окупації Криму у 2014 році. На новому місці він створив злочинну групу, яка стрімко розвивалась, здійснюючи тиск на бізнесменів. Раніше судимі особи хотіли отримати гроші для подальшої розбудови своєї спроможності та залучення нових учасників.

Крім шахрайських схем з переоформлення майна та автомобільних крадіжок, бандити погрожували підприємцям, робили замахи на їх життя та намагалися підпалили комерційні приміщення,

– заявив Кравець.

За його словами, страждали від таких дій не лише підприємці, але й пересічні люди.

Щеголков та його прибічники на початку 2020 року почали погрожували мережі "Море пива". Вони нібито влаштували замах на життя співвласника мережі, здійснили серію нічних пожеж торгових майданчиків, частина яких була розташована у житлових будівлях.

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Справу арештованого "Арійця" продовжують

За словами Кравця, злочинці не втрачають надії уникнути юридичної відповідальності та продовжити свою злочинну діяльність.

"Продовжуються погрози щодо власників компаній. Розглядається можливість тиску на свідків та потерпілих у справі, можливість впливу на суд та прокуратуру", – наголосив бізнесмен.

Він додав, що раніше у біографії Щеголкова буцімто були випадки, коли завдяки зв'язкам, перебування у в'язниці не заважало йому вести кримінальні справи.

Зараз він намагається вирішити питання покращення умов перебування в ізоляторі, щоб отримати більше можливостей вплинути на судовий процес,

– підкреслив Кравець.

Через це мережа звернулася до президента, Офісу генпрокурора, Нацполіції та Ради бізнес-омбудсмена з вимогою забезпечити справедливе розслідування.