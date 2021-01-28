Дніпровська міськрада та Рада Дніпровського району готують екологічну програму міста та програму поводження з відходами. За словами членкині Громадської ради у Міністерстві захисту довкілля, керівниці "Екопатруля" Тетяни Лампіки, чиновники забули про процедуру оцінки впливу на довкілля.

Джерело: фейсбук Тетяни Лампіки

На думку Лампіки, ці заходи владі необхідні для обґрунтування фінансування заходів.

Читайте також В Україні почали відстежувати викиди парникових газів промисловістю: деталі

Ухвалення документів відбувається з порушеннями

Екопатруль, громадське формування "Екологічний патруль" вирішили перевірити вибірково інші області, невеличкі міста і з'ясували: про СЕО (стратегічну екологічну оцінку – 24 канал) забули геть усі,

– написала Лампіка.

Екологиня зазначила, що такі програми є документами державного значення. Отже, ухвалення їх в такий спосіб суперечить вимогам закону "Про стратегічну екологічну оцінку". Адже саме цей закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

Дія закону "Про стратегічну оцінку" поширюється на документи державного планування, які стосуються:

сільського господарства,

лісового господарства,

рибного господарства,

енергетики,

промисловості,

транспорту,

поводження з відходами,

використання водних ресурсів,

охорони довкілля,

телекомунікацій,

туризму,

містобудування або землеустрою (схеми).

Програми не обговорювала громадськість

Щодо таких програм вимагають здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Поки що в "Екологічному патрулі" не мають інформації щодо проходження етапів ОВД та участі громадськості в обговоренні.

Хочу зазначити, що зараз такі проєкти вивісили на сайтах Маріуполя, Дніпра, Кривого Рогу, тобто промислових міст. Я прошу активну громадcmкість перевірити у себе в населеному пункті цей факт і звернути увагу Міндовкілля на таку проблему,

– написала Лампіка.

Процедуру СЕО пройшли лише в Кам'янському, наголосили екоактивісти.