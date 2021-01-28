Дніпровська міськрада готує екологічну програму, яка не пройшла необхідних процедур, – екологи
Дніпровська міськрада та Рада Дніпровського району готують екологічну програму міста та програму поводження з відходами. За словами членкині Громадської ради у Міністерстві захисту довкілля, керівниці "Екопатруля" Тетяни Лампіки, чиновники забули про процедуру оцінки впливу на довкілля.
Джерело: фейсбук Тетяни Лампіки
На думку Лампіки, ці заходи владі необхідні для обґрунтування фінансування заходів.
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Ухвалення документів відбувається з порушеннями
Екопатруль, громадське формування "Екологічний патруль" вирішили перевірити вибірково інші області, невеличкі міста і з'ясували: про СЕО (стратегічну екологічну оцінку – 24 канал) забули геть усі,
– написала Лампіка.
Екологиня зазначила, що такі програми є документами державного значення. Отже, ухвалення їх в такий спосіб суперечить вимогам закону "Про стратегічну екологічну оцінку". Адже саме цей закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.
Дія закону "Про стратегічну оцінку" поширюється на документи державного планування, які стосуються:
- сільського господарства,
- лісового господарства,
- рибного господарства,
- енергетики,
- промисловості,
- транспорту,
- поводження з відходами,
- використання водних ресурсів,
- охорони довкілля,
- телекомунікацій,
- туризму,
- містобудування або землеустрою (схеми).
Програми не обговорювала громадськість
Щодо таких програм вимагають здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Поки що в "Екологічному патрулі" не мають інформації щодо проходження етапів ОВД та участі громадськості в обговоренні.
Хочу зазначити, що зараз такі проєкти вивісили на сайтах Маріуполя, Дніпра, Кривого Рогу, тобто промислових міст. Я прошу активну громадcmкість перевірити у себе в населеному пункті цей факт і звернути увагу Міндовкілля на таку проблему,
– написала Лампіка.
Процедуру СЕО пройшли лише в Кам'янському, наголосили екоактивісти.
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