Працівника Нацполіції в Дніпропетровській області затримали на гарячому під час отримання грошей від представника компанії-перевізника. 5 січня офіцера-правоохоронця викрили робітники СБУ.

Затриманий виконує обов'язки керівника відділення безпеки дорожнього руху. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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За даними слідства, він намагався налагодити корупційний механізм отримання грошей від компаній, які займаються перевезенням вантажів.

40 тисяч гривень щомісяця

Оперативники спецслужби задокументували, що поліціянт запропонував керівнику фірми сплачувати йому по 40 тисяч гривень кожного місяця. Натомість правоохоронець нібито обіцяв не притягувати підприємця до відповідальності за порушення норм ваги вантажів.



Поліціянт дозволяв підприємцям порушувати за гроші / Фото пресслужби СБУ

За фактом злочину відкрили кримінальну справу за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Затримали поліціянта на гарячому під час отримання грошей. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.



Поліцейського затримали на гарячому / Фото пресслужби СБУ