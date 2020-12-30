На Дніпропетровщині матір підозрюють у вбивстві 3-річного хлопчика: що відомо
Поліцейські стверджують, що розкрили справу про вбивство дитини, що сталося в Синельниковому Дніпропетровської області. За підозрою у скоєнні страшного злочину затримали 25-річну матір загиблого хлопчика.
Про інцидент правоохоронці дізналися від лікаря швидкої – він сповістив копів про те, що до них звернулася жінка, чий син погано себе почував через побої. Врятувати дитину медики не змогли, повідомили у пресслужбі поліції Дніпровщини.
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Як з'ясували слідчі, допомоги 3-річний хлопчик фактично не дочекався.
Що відомо про загибель дитини в Дніпропетровській області
- За даними правоохоронців, 27 грудня ввечері мати побила сина по тулубу та голові.
- Наступного дня йому стало зле, а жінка вирішила повезти його до медичного закладу – дорогою до лікарні хлопчик помер.
- Жінці вже повідомили про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті. Незабаром їй оберуть запобіжний захід.
- Якщо провину затриманої доведуть в суді, їй загрожує від 7 до 10 років в'язниці.
- Слідчі та прокурори хочуть додати до провадження ще одну кримінальну справу – про катування.
- Досудове розслідування продовжується.
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