Поліцейські стверджують, що розкрили справу про вбивство дитини, що сталося в Синельниковому Дніпропетровської області. За підозрою у скоєнні страшного злочину затримали 25-річну матір загиблого хлопчика.

Про інцидент правоохоронці дізналися від лікаря швидкої – він сповістив копів про те, що до них звернулася жінка, чий син погано себе почував через побої. Врятувати дитину медики не змогли, повідомили у пресслужбі поліції Дніпровщини. Дивіться також У Києві п’яна дівчина вкрала автівку: хотіла подивитись на ялинку Як з'ясували слідчі, допомоги 3-річний хлопчик фактично не дочекався. Що відомо про загибель дитини в Дніпропетровській області За даними правоохоронців, 27 грудня ввечері мати побила сина по тулубу та голові.

Наступного дня йому стало зле, а жінка вирішила повезти його до медичного закладу – дорогою до лікарні хлопчик помер.

Жінці вже повідомили про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті. Незабаром їй оберуть запобіжний захід.

Якщо провину затриманої доведуть в суді, їй загрожує від 7 до 10 років в'язниці.

Слідчі та прокурори хочуть додати до провадження ще одну кримінальну справу – про катування.

Досудове розслідування продовжується.