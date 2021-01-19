Надзвичайна подія сталася у селі Новоолександрівка Дніпропетровської області на Водохреще, 19 січня 2021. Очевидці кажуть, що чули гучний звук, після чого з приміщення церкви повалив густий дим.

Масштабну пожежу намагаються ліквідувати 5 пожежних бригад ДСНС, повідомляє спільнота "ХД" у телеграмі. За непідтвердженою інформацією, обидва куполи церкви, скоріш за все, впадуть. Дивіться також На Львівщині трапилась нищівна пожежа: у вогні ледь не загинула пенсіонерка – фото Віряни намагалися врятувати ікони та інші цінності, не дивлячись на небезпеку. Що відомо про пожежу у церкві Новоолександрівки За попередніми даними, загорянню передував вибух невідомого походження.

Інформації про постраждалих внаслідок інциденту наразі немає.

Через що саме сталося займання, з'ясовуватимуть експерти. Дивіться відео пожежі у церкві Новоолександрівки на Дніпровщині: