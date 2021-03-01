Східно-українська мова: у Дніпрі представник ОПЗЖ вигадав нову назву для російської

Під час сесії Дніпропетровської облради перший заступник голови Геннадій Гуфман звернувся до депутатів "східно-українською мовою". Щоправда, чомусь вона була дуже схожою на російську – лише з українським акцентом.

Інцидент трапився в п'ятницю, 26 лютого. Представник ОПЗЖ Гуфман засідання розпочав українською, але потім перемкнувся на "східно-українську". Відповідне відео зараз поширюють у мережі.

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Гуфман привітався з колегами українською, але потім зауважив: "Якщо можна, я буквально кілька слів східно-українською мовою".

Я розглядав сесію облради як місце, де вирішуються насправді господарські питання та проблеми, які турбують жителів нашої області. Он там в коридорі чекають на нас камери, там ми можемо зробити політичні заяви, а тут треба займатися господарством,

– наголосив політик "східно-українською".

На завершення він висловив сподівання, що жодні політичні заяви не завадять облраді ухвалювати правильні рішення.

Після цього випадку термін "східно-українська мова" встиг стати мемом у регіоні та його активно поширюють у мережі.

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Хто такий Геннадій Гуфман? Йому – 51 рік. В облраді політик очолює фракцію "Опозиційна платформа – За життя". Першим заступником його обрали в грудні 2020 року. ОПЗЖ в Дніпропетровській облраді має представництво у 27 депутатів.