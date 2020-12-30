Поліцейські припинили масштабну діяльність злочинців, які діяли у Дніпропетровській області. 30 грудня правоохоронці затримали кількох учасників угрупування, що займалися збутом наркотиків, розбійними нападами та викраденням людей.

За місяць лише за торгівлю наркотичними засобами зловмисники отримували майже 6 мільйонів гривень. Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

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Збутом заборонених речовин займалася відповідний "відділ" банди. За інші злочини відповідав "силовий блок".

Діяли майже рік

Як з'ясували слідчі, засновником банди є 34-річний мешканець Нікополя. Він на початку 2020 нібито створив організацію та ретельно підібрав у неї людей.

Всього до угрупування увійшли до 15 чоловіків. Троє з них раніше мали проблеми з законом, а двоє – відбувають покарання у тюрмі.

17 обшуків

У квартирах, де живуть учасники бандформування, поліцейські провели 17 обшуків. Під час слідчих дій у підозрюваних вилучили:

пістолети та набої;

гранати;

наркотики;

гроші, які зловмисники отримали злочинним шляхом.



Члени угрупування були добре озброєні / Фото поліції Дніпровщини

Правоохоронці затримали лише 6 підозрюваних. Ще близько 9 чоловік переховуються від поліції.

Як покарають членів угрупування

Зловмисникам інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини, розбій, збут наркотичних засобів, викрадення машини, а також участь у злочинній організації. Організатора банди підозрюють у її створенні.

Незабаром суд обиратиме запобіжний захід всім затриманим фігурантам справи. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дивіться відео з обшуку у членів злочинного угрупування на Дніпровщині: