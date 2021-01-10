У Дніпропетровській області двоє хлопців грались з ручною гранатою. Запал від пристрою вибухнув і діти з травмами опинились в лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Постраждали 14-річний та 6-річний хлопці

Інцидент стався у приватному будинку у селищі Карнаухівка. Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

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14-річний підліток прийшов у гості до 6-річного хлопчика. Саме там хлопці знайшли собі небезпечну розвагу. Після того, як запал здетонував, дітей екстрено відвезли до лікарні. У потерпілих – травми рук, живота та обличчя.

Поліція встановлює, де діти взяли боєприпас

Поліція розпочала кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами, а також за злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною.

Наразі правоохоронці встановлюють, звідки діти взяли боєприпас і як саме стався вибух.

На Миколаївщині від вибуху гранати загинув чоловік

Зазначимо, що ще трагічніше завершився вибух боєприпасу на Миколаївщині. На подвір'ї одного з приватних будинків знайшли тіло чоловіка, який загинув від детонування гранати. Правоохоронці розглядають 2 версії – самогубство та необережне поводження зі зброєю.