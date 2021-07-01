Зарізану жительку Дніпропетровщини кинули в криницю: співмешканця жорстоко побили
1 липня 2021 , 18:23Читать новость на русском
Джерело:поліція Дніпропетровщини
У Кам'янському районі Дніпропетровщини застілля переросло в трагедію. Гість посперечався з господарем помешкання та побив його до втрати свідомості. Згодом зарізав співмешканку потерпілого та кинув її тіло в криницю.
Про це повідомили правоохоронцям 30 червня. А сама трагедія трапилався в одному з сіл району ще 20 червня.
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Ніж, яким вбили жінку / Фото Нацполіції
Що відбувалося в той день
- 51-річний зателефонував до поліції о 13:48.
- Він розповів, що виявив тіло співмешканки в криниці.
- Також він повідомив, що в день її зникнення посварився з гостем, який його побив.
- До цього вони випивали спиртне.
- Яка була причина конфлікту – невідомо.
- Жінку справді знайшли на дні 20-метрового колодязя.
- Також виявили лезо ножа, яким її вбили.
- Згодом 28-річного підозрюваного затримали.
Подвір'я будинку, де зарізали жінку / Фото Нацполіції
Що загрожує за такий злочин
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про вбивство. Якщо вину затриманого доведуть, він може відправитись до в'язниці на термін до 15 років.Зверніть увагу! В Одеській області 1 липня затримали 3 парубків, яких підозрюють у жорстокому вбивстві 35-річного. За даними слідчих, вони зарізали чоловіка, а потім намагалися заховати тіло. Його кинули в тунелі закинутого заводу та ледь присипали.