Про це повідомили правоохоронцям 30 червня. А сама трагедія трапилався в одному з сіл району ще 20 червня.

Інше вбивство Заховали тіло в диван та пограбували квартиру: розкрили жорстке вбивство в центрі Одеси – відео



Ніж, яким вбили жінку / Фото Нацполіції

Що відбувалося в той день

51-річний зателефонував до поліції о 13:48.

Він розповів, що виявив тіло співмешканки в криниці.

Також він повідомив, що в день її зникнення посварився з гостем, який його побив.

До цього вони випивали спиртне.

Яка була причина конфлікту – невідомо.

Жінку справді знайшли на дні 20-метрового колодязя.

Також виявили лезо ножа, яким її вбили.

Згодом 28-річного підозрюваного затримали.



Подвір'я будинку, де зарізали жінку / Фото Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про вбивство. Якщо вину затриманого доведуть, він може відправитись до в'язниці на термін до 15 років.

Зверніть увагу! В Одеській області 1 липня затримали 3 парубків, яких підозрюють у жорстокому вбивстві 35-річного. За даними слідчих, вони зарізали чоловіка, а потім намагалися заховати тіло. Його кинули в тунелі закинутого заводу та ледь присипали.