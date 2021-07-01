Про це повідомили правоохоронцям 30 червня. А сама трагедія трапилався в одному з сіл району ще 20 червня.

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Зарізали та кинули в Криницю Дніпрогпетровщина Гість вбив
Ніж, яким вбили жінку / Фото Нацполіції 

Що відбувалося в той день

  • 51-річний зателефонував до поліції о 13:48.
  • Він розповів, що виявив тіло співмешканки в криниці.
  • Також він повідомив, що в день її зникнення посварився з гостем, який його побив.
  • До цього вони випивали спиртне.
  • Яка була причина конфлікту – невідомо.
  • Жінку справді знайшли на дні 20-метрового колодязя.
  • Також виявили лезо ножа, яким її вбили. 
  • Згодом 28-річного підозрюваного затримали.

Зарізали та кинули в Криницю Дніпрогпетровщина Гість вбив
Подвір'я будинку, де зарізали жінку / Фото Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про вбивство. Якщо вину затриманого доведуть, він може відправитись до в'язниці на термін до 15 років.