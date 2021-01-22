СБУ затримала злодія в законі на прізвисько "Гоча", який нелегально прибув в Україну. Громадянин однієї з країн Південного Кавказу хотів встановити зв’язки з українським криміналітетом.

Злодій здійснив перетин державного кордону поза встановленими пунктами пропуску. Після цього іноземець оселився в одному з селищ Дніпропетровського регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За оперативними даними, перебуваючи в Україні, він намагався налагодити контакти з місцевим криміналітетом. Але не вийшло, його викрили українські правоохоронці й збираються депортувати на батьківщину.

Наразі його направили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

На тілі злодія у законі є типові для його статусу наколки.