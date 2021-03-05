На Дніпропетровщині спіймали одного з поліцейських топів, який обклав даниною весь район

Джерело:Ігор Клименко
36-річного заступника начальника одного з відділень Кам'янського районного управління Дніпропетровської області затримали спецпризначенці поліції за підозрою у скоєнні злочину.
За словами керівника поліції України Ігоря Клименка, посадовець вимагав у підприємців Кам'янського району чималі гроші.
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Ця особа затримана оперативниками внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчими ДБР в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України "на гарячому". Звичайно, він звільнений з органів поліції,
– підкреслив Клименко.