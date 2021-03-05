На Дніпропетровщині спіймали одного з поліцейських топів, який обклав даниною весь район

5 березня 2021 , 18:41
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Ігор Клименко

36-річного заступника начальника одного з відділень Кам'янського районного управління Дніпропетровської області затримали спецпризначенці поліції за підозрою у скоєнні злочину.

За словами керівника поліції України Ігоря Клименка, посадовець вимагав у підприємців Кам'янського району чималі гроші.

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Наразі правоохоронці намагаються встановити, чи мав офіцер спільників.

Вже звільнили

  • Слідчі нібито встановили, що їх колега вирішив впровадити власні правила для ведення бізнесу на території, яку йому ввірили.
  • Зловмисник, згідно з матеріалами провадження, вимагав оплату данини й від тих бізнесменів, які працювали цілком легально, і від тих, хто заробляв незаконно.
  • Під час отримання грошей від одного з підприємців поліцейського затримали спецпризначенці.

Ця особа затримана оперативниками внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчими ДБР в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України "на гарячому". Звичайно, він звільнений з органів поліції,
– підкреслив Клименко.