36-річного заступника начальника одного з відділень Кам'янського районного управління Дніпропетровської області затримали спецпризначенці поліції за підозрою у скоєнні злочину.

За словами керівника поліції України Ігоря Клименка, посадовець вимагав у підприємців Кам'янського району чималі гроші.

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Наразі правоохоронці намагаються встановити, чи мав офіцер спільників.

Вже звільнили

Слідчі нібито встановили, що їх колега вирішив впровадити власні правила для ведення бізнесу на території, яку йому ввірили.

Зловмисник, згідно з матеріалами провадження, вимагав оплату данини й від тих бізнесменів, які працювали цілком легально, і від тих, хто заробляв незаконно.

Під час отримання грошей від одного з підприємців поліцейського затримали спецпризначенці.

Ця особа затримана оперативниками внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчими ДБР в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України "на гарячому". Звичайно, він звільнений з органів поліції,

– підкреслив Клименко.