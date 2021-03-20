На Дніпропетровщині посилили карантин: список обмежень

Влада Дніпропетровщини вирішила посилити карантин в регіоні. Так, в області 20 березня ввели помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки.

Відповідне рішення схвалили на засіданні регіональної комісії з надзвичайних ситуацій. Все через збільшення кількості нових хворих на коронавірус.

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Перехід до помаранчевої зони сигналізує про потенційну небезпеку – наближення до червоного рівня,

– мовиться у повідомленні.

В облдержадміністрації додали, що запровадять червону зону у разі, якщо один з показників перевищуватиме норму впродовж тижня.

Показники для червоної зони:

завантаженість ліжок з киснем становить понад 65%;

понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на нього на 100 тисяч населення;

зростання кількості госпіталізацій у регіоні на понад 50%;

менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген на 100 тисяч населення;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих становить понад 20%.

Зауважимо, обласна комісія також затвердила пункт про заходи для пришвидшення вакцинації та моніторинг за нею.

Список обмежень на Дніпропетровщині

Проведення масових заходів дозволене лише у разі заповненості зали на половину.

Заклади громадського харчування повинні зачинятися о 00:00

У громадському транспорті можна перевозити пасажирів тільки на сидячих місцях.

Заповненість глядачів на матчах – до 50% місць.

Заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.

За добу 19 березня коронавірусом в області заразилися 1 104 людини. Так, Дніпропетровщина посіла третє місце за кількістю нових випадків. Також відомо, що 820 людей зробили щеплення проти COVID-19. Загалом в області вакцинувалися 6 649 осіб.



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