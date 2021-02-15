Затримали на гарячому: поліцейську спіймали на хабарі у 5,5 тисяч доларів

Джерело:Офіс Генерального прокурора
Співробітницю Кам'янського відділу поліції затримали під час отримання чималого хабара від адвоката підозрюваного в кримінальній справі. Гроші юристка передавала від матері чоловіка, який може потрапити до в'язниці.
Як зазначили правоохоронці, слідчій Кам'янського відділу поліції та адвокату вже повідомили про підозру в отриманні та передачі хабара.
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Адвоката і слідчу затримали на гарячому / Фото пресслужби Офісу генпрокурора
Затримали адвоката та слідчу під час отримання ними 5 тисяч доларів. Досудове розслідування справи триває. Його проводять детективи ДБР.
Чи відсторонили поліцейську від виконання посадових обов'язків, наразі невідомо.Зверніть увагу! Якщо провину фігурантів справи доведуть в суді, їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади після звільнення.