За закриття справи: на Дніпропетровщині поліцейську спіймали на хабарі у 5,5 тисяч доларів
Співробітниця Кам'янського відділу поліції попалася на отриманні чималої кількості грошей хабаря від адвоката підозрюваного у кримінальній справі. Гроші юрист передавала від матері чоловіка, який може сісти у тюрму.
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Як зазначили правоохоронці, слідчій Кам'янського відділу поліції та адвокату вже повідомили про підозру в отриманні та передачі неправомірної вигоди.
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Що відомо про затримання поліцейської та адвоката у Дніпропетровщині
Адвоката і слідчу затримали на гарячому / Фото пресслужби Офісу генпрокурора
- Згідно з матеріалами кримінальної справи, адвокат та слідчі поліції вирішили заробити та у січні 2021 почали вимагати гроші від матері підозрюваного у вчиненні аварії.
- Жінка зголосилася купити у зловмисників закриття кримінальної справи проти її сина.
- Для того, щоб надати угоді ознак правомірності, між потерпілою та адвокатом уклали договір про надання допомоги.
Затримали адвоката та слідчу під час отримання ними 5 тисяч доларів. Досудове розслідування справи триває. Його проводять детективи ДБР.
Чи хоча б відсторонили поліцейську від виконання посадових обов'язків, наразі невідомо.
Якщо провину фігурантів справи доведуть в суді, їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади після звільнення.
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