Співробітниця Кам'янського відділу поліції попалася на отриманні чималої кількості грошей хабаря від адвоката підозрюваного у кримінальній справі. Гроші юрист передавала від матері чоловіка, який може сісти у тюрму.

Як зазначили правоохоронці, слідчій Кам'янського відділу поліції та адвокату вже повідомили про підозру в отриманні та передачі неправомірної вигоди.

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За даними прокуратури, фігуранти справи вимагали 5,5 тисяч доларів, але отримали на 500 менше.

Що відомо про затримання поліцейської та адвоката у Дніпропетровщині



Адвоката і слідчу затримали на гарячому / Фото пресслужби Офісу генпрокурора

Згідно з матеріалами кримінальної справи, адвокат та слідчі поліції вирішили заробити та у січні 2021 почали вимагати гроші від матері підозрюваного у вчиненні аварії.

Жінка зголосилася купити у зловмисників закриття кримінальної справи проти її сина.

Для того, щоб надати угоді ознак правомірності, між потерпілою та адвокатом уклали договір про надання допомоги.

Затримали адвоката та слідчу під час отримання ними 5 тисяч доларів. Досудове розслідування справи триває. Його проводять детективи ДБР.

Чи хоча б відсторонили поліцейську від виконання посадових обов'язків, наразі невідомо.

Якщо провину фігурантів справи доведуть в суді, їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади після звільнення.