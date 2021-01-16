Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 8 поліцейських Павлоградського відділу поліції Дніпропетровської області. За даними слідства, вони змушували людей вчиняти злочини, щоб потім їх викривати.

Серед зловмисників були начальник відділу поліції та його заступник. Про це повідомили на сайті Офісу генпрокурора.

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Чим займалися поліцейські у Павлоградському відділі

Впродовж 2019 – 2020 років поліцейські з метою підвищення показників роботи змушували місцевих жителів вчиняти злочини – крадіжки, зберігання наркотиків та зброї. Правоохоронці чинили на людей психологічний тиск та насильство.

За те, що потерпілі вчиняли злочини, поліцейські надавали їм гроші та наркотичні речовини. У подальшому правоохоронці притягували їх до кримінальної відповідальності.

Зловмисників підозрюють у:

створенні злочинної організації;

перевищенні службових повноважень;

незаконному поводженні зі зброєю;

скоєнні крадіжок;

збуті наркотиків.



На Дніпропетровщині судитимуть 8 поліцейських / Фото Офісу генпрокурора