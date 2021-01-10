Поблизу селища Петриківка Дніпропетровської області 9 січня 2021 року загорілася вантажівка ГАЗ-3202. Транспортний засіб спалахнув ще під час руху.

Деталі інциденту

Подія трапилася о 22:05 на автомобільній дорозі Н-31 Дніпро – Кобеляки – Решетилівка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області.

Читайте також На Кіровоградщині 8 січня сталося 3 пожежі: є жертви – фото

Під час руху вогонь миттєво охопив автомобіль, а полум'я перекинулось на вантаж.

Вогнем пошкоджено вантажівку ГАЗ-3202 2007 року випуску та вантаж – меблі і побутову техніку,

– розповіли рятувальники.

Загальна площа пожежі склала 4 метри квадратних.

Вогонь локалізували о 22:17, а ліквідували – о 22:30. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучали 4 чоловіків особового складу та 1 пожежно-рятувальну машину.



На Дніпропетровщині спалахнула вантажівка / Фото ДСНС



Пожежу гасили 4 рятувальників / Фото ДСНС

Дивіться відео гасіння вантажівки у Дніпропетровській області: