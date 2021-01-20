Не могла заспокоїти: на Дніпропетровщині мати задушила 4-місячну дитину
У селищі Аполонівка 16 січня, що у Дніпропетровській області 23-річня мати задушила власну дитину, 4-місячного сина. Жінка пояснила, що хотіла заспокоїти немовля.
У скоєному вона зізналась не одразу. Про те, що дитину задушили повідомили лікарі. Судово-медична експертиза підтвердила, що малюк помер внаслідок механічної асфіксії. Про це пише пресслужба поліції.
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Обставини злочину
Мати не могла заспокоїти маленького сина – дитина сильно плакала. Жінка узяла ремінь й задушила його.
На Дніпропетровщині мати задушила 4-місячну дитину: дивіться відео
Молодій матері вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне.
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