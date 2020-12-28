У Дніпропетровській області затримали лідера озброєної банди, яка тероризувала місцевих фермерів 2 роки. Ним виявився депутат районної ради.

Бандити одягали балаклави й камуфляж, брали у руки зброю й приїжджали до фермерів – погрожували й залякували. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

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У 2018 році бандити "навідались" у фермерське господарство у селищі Межова, де зв’язали охоронця й викрали сейф з 50 тисячами доларів.

Для конспірації злочинці пересувалися на автомобілях з підробленими номерними знаками.

Під час обшуків знайшли зброю / Фото Нацполіції

Також знайшли камуфляжний одяг, гранати, вогнепальну зброю, комп’ютерну техніку та ряд речових доказів, які свідчать про незаконну діяльність.

Наразі не повідомляється ім’я депутата – відомо лише, що йому 31 рік.

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