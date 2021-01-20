Жителі міста Кам'янське Дніпропетровської області вже третю добу живуть без води. Все через те, що у підвальному приміщенні через сильні морози замерзли труби.

Містяни вмикають обігрівачі у підвалах, аби хоч якось прогріти труби з водою. Про це пише місцеве видання "Каменское".

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Місцеві вважають, що труби з водою замерзли через переведення району на електроопалення. Люди зверталися до рятувальників, але марно. Ті лише встановили хомут і порадили самостійно обігрівати трубу.

Опалення централізоване відключили й у нас в підвалі замерзла вода. У нас проблема за проблемою, як снігова куля. Постійні прориви. Вчора була аварійка близько 12:00, поставили хомут і він майже відразу потік,

– поскаржилася жителька Кам'янського Ірина.

А от пенсіонерка Любов Павлівна, яка проживає в будинку №4 на проспекті Конституції, змушена набирати сніг у відерце і топити його вдома, щоб попити чаю. В її будинку, як і в сусідньому, в трубах замерзла вода.

Другий день ми без води. Сніг розтоплюємо, з нього варимо їжу і п'ємо. До аварійної служби зверталися, але ніхто не приїхав,

– додала жінка.

Загалом води немає у кількох районах Кам'янського. Рятувальники радять дочекатися, поки на вулиці стане тепло.

Коли негода в Україні вщухне

За прогнозом синоптиків, негода в Україні має вщухнути вже до кінця поточного тижня. Вже з 21 січня стовпчики термометрів покажуть на Західній Україні плюсову температуру. А от на Сході буде лише трохи нижче нуля. Однак це значно тепліше, ніж було останніми днями, коли середня температура становила -20 градусів вдень і до -30 – вночі.