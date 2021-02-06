На Дніпропетровщині з рейок зійшли 8 вагонів: в Укрзалізниці попередили про затримки потягів

Джерело:Укрзалізниця
У ніч проти 6 лютого 8 вантажних вагонів зійшли з рейок. Аварія сталася на станції Воскобійня, що на Дніпропетровщині. В Укрзалізниці заявили, що через аварію можлива затримка поїздів південного напрямку.
За інформацією Укрзалізниці, 7 з 8 вантажних вагонів належать приватним власникам. Залізничники вже розслідують причини сходження вантажних вагонів з рейок.
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На сайті перевізника повідомили, що наразі деякі пасажирські поїзди південного напрямку прямують із запізненням. Зокрема:
В Укрзалізниці наголосили, що залізничники докладуть усіх зусиль для скорочення відставання пасажирських поїздів від графіка.
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Відомо, що внаслідок аварії пошкодили залізничні колії та електроопору. А 4 вагони з клінкером перекинулися. Аварія фактично заблокувала рух поїздів у двох напрямках. Але, на щастя, постраждалих і загиблих немає.