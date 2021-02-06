На Дніпропетровщині з рейок зійшли 8 вагонів: в Укрзалізниці попередили про затримки потягів

10:50

У ніч проти 6 лютого 8 вантажних вагонів зійшли з рейок. Аварія сталася на станції Воскобійня, що на Дніпропетровщині. В Укрзалізниці заявили, що через аварію можлива затримка поїздів південного напрямку.