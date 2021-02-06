У ніч проти 6 лютого 8 вантажних вагонів зійшли з рейок. Аварія сталася на станції Воскобійня, що на Дніпропетровщині. В Укрзалізниці заявили, що через аварію можлива затримка поїздів південного напрямку.

За інформацією Укрзалізниці, 7 з 8 вантажних вагонів належать приватним власникам. Залізничники вже розслідують причини сходження вантажних вагонів з рейок. Важливо На Львівщині автомобіль влетів у потяг: водій у лікарні – фото На сайті перевізника повідомили, що наразі деякі пасажирські поїзди південного напрямку прямують із запізненням. Зокрема: поїзд №116 Бердянськ – Київ відправився із затримкою 2 години 5 хвилин;

відправився із затримкою 2 години 5 хвилин; поїзд №38 Запоріжжя – Київ відправився зі станції П'ятихатки із затримкою 1 години 55 хвилин;

відправився зі станції П'ятихатки із затримкою 1 години 55 хвилин; поїзд №12 Київ – Новоолексіївка відправився зі станції Верхньодніпровськ із затримкою на 3 години;

відправився зі станції Верхньодніпровськ із затримкою на 3 години; поїзд №92 Одеса – Костянтинівка відправився зі станції Верхівцеве із затримкою на 2 години 30 хвилин. В Укрзалізниці наголосили, що залізничники докладуть усіх зусиль для скорочення відставання пасажирських поїздів від графіка. Актуально На Львівщині поїзд протаранив автобус, загинув пасажир: фото Деталі про аварію на Дніпропетровщині Відомо, що внаслідок аварії пошкодили залізничні колії та електроопору. А 4 вагони з клінкером перекинулися. Аварія фактично заблокувала рух поїздів у двох напрямках. Але, на щастя, постраждалих і загиблих немає.