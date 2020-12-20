У Дніпрі на балконі однієї з квартир було понад 500 кажанів. Багатоповерхівка, в якій це відбувалось, розташована на вулиці Коробова. На місце викликали рятувальників.

Про інцидент рятувальників повідомили мешканці будинку. Вони почули під обшивкою звуки кажанів, повідомляє ДСНС у Дніпрі. Цікаво Біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиді народилися пінгвіненята: милі фото малят Рятувальникам довелось демонтували утеплюючу обшивку балкону. Після цього вони побачили, що там перебувала зграя кажанів. Надзвичайники зловили їх усіх – понад пів тисячі ссавців. Їх помістили у коробки з отворами та передали волонтеру з центру реабілітації рукокрилих Feldman Ecopark. Заклад розташований у Харкові.