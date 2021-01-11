У Дніпрі 11 січня в балці біля хлібзаводу №9 місцевий мешканець знайшов труп чоловіка. Половина тіла була відсутня. Хтось з’їв внутрішні органи та ноги.

Правоохоронці сподіваються, що це зробили тварини. Тіло пролежало на цьому місці декілька днів, повідомляє сайт "Информатор".

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Жахливу знахідку виявили о 5:00 11 січня 2021 року. Чоловіку було 30 – 40 років.

Особу цієї людини та обставини за яких він загинув наразі встановлює поліція.

На місці працює слідчо-оперативна група / Фото "Информатора"

Місяць тому сайт 24 каналу повідомляв, що у столиці знайшли в каналізації останки людини.

Ймовірно, що людину хтось вбив й щоб приховати сліди злочину, скинув труп у колектор. Скільки там він пролежав – невідомо.

У Харкові 25 грудня 2020 року труп безхатька був знайдений у сміттєвому баку. Ознак насильницької смерті не було.