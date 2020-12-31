Влада Дніпра скасувала всі масові новорічні заходи через епідемію коронавірусу. Тому кількість громадського транспорту в місті у ніч на 1 січня зменшили.

Режим роботи транспорту Дніпра у новорічну ніч

У Дніпрі вирішили зменшити кількість транспорту на рейсах у новорічну ніч. Про це в коментарі "Суспільному" розповів начальник управління транспорту Дніпровської міськради Олександр Лещенко.

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Буде зменшено кількість громадського транспорту приблизно на 10% від кількості, яка працює у будні дні,

– зазначив Лещенко.

До такого кроку вдалися, бо не бачать необхідності у нічних автобусних рейсах, адже святкувань через карантинні обмеження у місті не буде.

Однак у нічний час організують роботу чергових трамваїв та тролейбусу. Останні тролейбуси у ніч з 31 грудня на 1 січня відправлятимуться о 22:00-22:30, а трамваї – 22:30 – 00:00; 00:25 – 00:42. А у перший день 2021 року увесь електротранспорт розпочне роботу на годину пізніше.

Автобусні маршрути у ніч з 31 грудня на 1 січня містом не курсуватимуть, а 1 – 3 січня – працюватимуть за розкладом вихідного дня.

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