У Дніпрі у неділю, 24 січня, автомобіль Lexus збив 43-річну жінку. Від отриманих травм вона померла у власний День народження.

Трагедія сталася на вулиці Калиновій о 13:00. Про це повідомляє "Інформатор". Актуально Врізався у дерево, авто загорілося: подробиці смертельної ДТП на Житомирщині Деталі ДТП у Дніпрі Жінка переходила дорогу у недозволеному місці. Водій Lexus до останнього намагався уникнути зіткнення. На місце ДТП виїхала швидка допомога. Однак врятувати постраждалу не вдалося. Її травми були несумісними з життям. За повідомленням рідних загиблої, 24 січня вона святкувала свій 43 День народження. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблої. У Дніпрі жінка загинула у ДТП у свій День народження / Фото "Інформатора" 18+ У Дніпрі жінка загинула у ДТП у свій День народження: дивіться відео