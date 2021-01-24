У Дніпрі жінка загинула у ДТП у свій День народження – фото, відео
У Дніпрі у неділю, 24 січня, автомобіль Lexus збив 43-річну жінку. Від отриманих травм вона померла у власний День народження.
Трагедія сталася на вулиці Калиновій о 13:00. Про це повідомляє "Інформатор".
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Деталі ДТП у Дніпрі
- Жінка переходила дорогу у недозволеному місці.
- Водій Lexus до останнього намагався уникнути зіткнення.
- На місце ДТП виїхала швидка допомога.
- Однак врятувати постраждалу не вдалося. Її травми були несумісними з життям.
- За повідомленням рідних загиблої, 24 січня вона святкувала свій 43 День народження.
- Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.
У Дніпрі жінка загинула у ДТП у свій День народження / Фото "Інформатора" 18+
У Дніпрі жінка загинула у ДТП у свій День народження: дивіться відео
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