У Дніпрі 23 грудня вантажна машина переїхала жінку, яка переходила дорогу на світлофорі. Вона серйозно постраждала й була доставлена у лікарню.

Це сталось майже о 17:00 на вулиці Пилипа Орлика. Відео ДТП показали у телеграм-каналі Perepichka News.

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На кадрах видно як жінка чекає на можливість перейти дорогу, а коли вона пішла, то не помітила величезну вантажівку, яка була так близько до неї, а водій навіть не зрозумів що сталось – ймовірно жінка потрапила у так звану "сліпу зону".

Судячи з відео, постраждала йшла на "зелене", а вантажівка повинна була її пропустити, втім на кадрах видно, що жінка почала рухатись тоді, коли машина вже заїхала на поворот й не збиралась зупинятись.

У коментарях люди підкреслили, що жінка була у капюшоні, а він зменшує коло зору людини.

У Дніпрі вантажівка переїхала жінку на переході: дивіться відео (18+)