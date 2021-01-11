Нетвереза жінка за кермом елітного BMW чинила опір патрульним, які зупинили її за порушення правил дорожнього руху. Сталося все 10 січня на проспекті Дмитра Яворницького у центрі Дніпра.

За кермом машини, яку зупинили патрульні, перебувала 29-річна мешканка міста Підгороднє. Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

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Під час спілкування з водійкою, правоохоронці побачили у неї ознаки алкогольного сп'яніння.

Вживала при патрульних

Жінка поводилася зухвало – погрожувала поліціянтам, пила при них пиво, а насамкінець взагалі вирішила зняти нібито веселий TikTok.

Фактично у прямому ефірі власниця BMW допила алкогольний напій та кинула скляною пляшкою у патрульну.

Одразу після цього жінку силоміць витягли з машини та відправили до відділку поліції.

До 5 років ув'язнення та позбавлення прав

Оскільки водійка вживала алкоголь безпосередньо під час спілкування з патрульними, щодо неї склали протокол про керування машиною у нетверезому стані, а також про водіння без прав.

А от за кидання пляшки жінці загрожує кримінальна відповідальність. Замість того, щоб сплатити штрафи та, можливо, перескласти іспити та отримати права вдруге, якщо суд визнає її винною, підозрювану можуть посадити на 5 років.

Незабаром їй обиратимуть запобіжний захід.

Дивіться відео, як нетвереза водійка кидає у патрульну пляшку: