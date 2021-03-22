Увечері 21 березня у Дніпрі сталася пожежа в закинутому одноповерховому будинку. Вогонь забрав життя жінки і чоловіка.

Сталося займання на провулку Шокальського у Соборному районі міста. Про те, що горить незаселений будинок, повідомили очевидці. До теми У Львові спалахнула пожежа у Sport Life: відео Смертельна пожежа у Дніпрі За викликом одразу направили два чергові відділення пожежно-рятувальної служби.

На місці виявилося: вогонь виник всередині будинку.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб.

На місці виявили тіла двох загиблих / Фото ДСНС У вогні загинули чоловік та жінка. Їхні дані встановлюють.

Вогонь знищив сміття, яким був захаращений будинок.

До ліквідації пожежі залучили 15 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Будинок був занедбаний і неприбраний / Фото ДСНС Дивіться відео з місця смертельної пожежі у Дніпрі Нещодавні пожежі в Україні 21 березня у Києві пожежа спалахнула у приватному будинку. Вогонь оперативно загасили, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

20 березня на Миколаївщині спалахнули два будинки у різних районах. Внаслідок пожежі загинули 2 людей. Ще одного постраждалого з опіками шпиталізували.

19 березня у Києві горів гуртожиток Київського національного університету будівництва та архітектури. Ніхто з мешканців не постраждав.