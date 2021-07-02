Про це повідомили 2 липня. В обласному управлінні поліції висловили співчуття родичам померлого.

Інша втрата Помер відомий український музикант, засновник гурту "Мері" Тарас Ших

Що відомо про померлого

Яка причина смерті Галенчика не повідомляють. Однак зазначили, що він загинув.

"Відкритий" повідомляє, що чоловік вчився в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. У кінці 1980 років був причетним до створення 6 Управління МВС. Його завданням була боротьба з оргзлочинністю.

Олександр Галенчик з перших днів працював у цьому спецпідрозділі. Також він створював законодавчу базу для органів МВС вже в роки незалежності України.

Багато років керував Управлінням по боротьбі з організованою злочинністю Дніпропетровщини. В останні роки життя був очільником профспілки атестованих працівників поліції.