У Дніпрі задимівся тролейбус: всередині були пасажири – фото

Джерело:gorod.dp.ua
У Дніпрі на Михайлівському проспекті зранку 24 березня задимівся тролейбус, який курсував за 3 маршрутом. Завдяки швидкій реакції водія серйозних наслідків немає.
У міськраді Дніпра розповіли, що загорілася пічка в кабіні водія. Він майже одразу зміг погасити її вогнегасником.
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Пасажири звернулися на гарячу лінію "101". Коли рятувальники прибули на місце події, не виявили відкритого вогню. Тому вони повернулися у частину.
Тролейбус після загорання / Фото gorod.dp.ua
Пасажири вчасно покинули транспорт, тому ніхто не постраждав. Тролейбус із частково пошкодженим корпусом на буксирі відвезли в депо на ремонт.Зверніть увагу! Одна з маршруток Луцька 4 березня к урсувала в аварійному стані. Біля вхідних дверей у ній було пробите дно. Відео з транспорту набуло розголосу в мережі.