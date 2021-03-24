У Дніпрі задимівся тролейбус: всередині були пасажири – фото

У Дніпрі на Михайлівському проспекті зранку 24 березня задимівся тролейбус, який курсував за 3 маршрутом. Завдяки швидкій реакції водія серйозних наслідків немає.

У міськраді Дніпра розповіли, що загорілася пічка в кабіні водія. Він майже одразу зміг погасити її вогнегасником.

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Які були наслідки загоряння

Пасажири звернулися на гарячу лінію "101". Коли рятувальники прибули на місце події, не виявили відкритого вогню. Тому вони повернулися у частину.



Тролейбус після загорання / Фото gorod.dp.ua

Пасажири вчасно покинули транспорт, тому ніхто не постраждав. Тролейбус із частково пошкодженим корпусом на буксирі відвезли в депо на ремонт.