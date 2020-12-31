На перехресті проспектів Поля та Пушкіна 30 грудня в Дніпрі сталася жорстка ДТП за участю найбезпечнішого авто у світі – Volvo. Водій кросоверу вщент розніс огорожу трамвайной зупинки та зніс жінку, яка чекала на транспорт.

Ніякі системи реагування шведської автівки, а також інші технологічні засоби безпеки не змогли врятувати власника автівки від ДТП. Втім, він може виявитись не винним в аварії, повідомляє "Інформатор".

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Постраждала перебуває у важкому стані в лікарні. Її госпіталізували медики швидкої.

Що відомо про ДТП на проспекті Поля в Дніпрі

Як попередньо з'ясували слідчі, аварія трапилася близько 11:30 30 грудня.

Водій Volvo повертав на проспект Пушкіна, коли його підрізав власник BMW.

Намагаючись уникнути зіткнення, чоловік втратив керування машиною, через що "швед" протаранив парканчик та влетів у зупинку громадського транспорту.

На шляху автівки була жінка. Медики діагностували у неї переломи обох ніг та руки, відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої.

Судячи з усього, водій BMW з місця події втік.

Щоб встановити всі обставини аварії, поліціянти та родичі постраждалої просять звернутися до них всіх, хто бачив момент ДТП, або хто має відеозапис зіткнення.

Триває досудове розслідування.

Дивіться відео з місця аварії за участю Volvo в Дніпрі: