У Дніпрі водій затиснув склом руку поліцейського і поїхав: відео інциденту

Джерело:"Інформатор"
На Вокзальній площі у Дніпрі 6 лютого водій Nissan порушив правила дорожнього руху. Під час розмови з патрульними чоловік закрив вікно автівки, прищемивши руку поліцейського, і поїхав.
Водій Nissan Leaf припаркувався під знаком "зупинка і стоянка заборонені". На це звернули увагу патрульні поліцейські, підійшовши до чоловіка.
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