У Дніпрі водій затиснув склом руку поліцейського і поїхав: відео інциденту
На Вокзальній площі у Дніпрі 6 лютого водій Nissan порушив правила дорожнього руху. Під час розмови з патрульними чоловік закрив вікно автівки, прищемивши руку поліцейського, і поїхав.
Джерело:"Інформатор"
Водій Nissan Leaf припаркувався під знаком "зупинка і стоянка заборонені". На це звернули увагу патрульні поліцейські, підійшовши до чоловіка.
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Чоловік прищемив патрульному руку: як все було
- Інцидент трапився 6 лютого у Дніпрі, на вулиці Вокзальній.
- Один з інспекторів пояснив водієві, що він порушив, і попросив пред'явити водійське посвідчення. Однак той ніяк не відреагував.
- Під час розмови, не звертаючи уваги на те, що поліцейський тримав руку на рамі вікна, водій Nissan закрив його. У результаті прищемив поліцейському кисть склом. А тоді почав їхати, простягнувши патрульного за собою кілька метрів.
Що загрожує порушнику
- Врешті водія затримали та одягли наручники.
- Зловмисником виявився 46-річний чоловік. Раніше він вже був судимий.
- Тепер йому загрожує обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років.
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Інцидент стався у Дніпрі, на вулиці Вокзальній: дивіться карту
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