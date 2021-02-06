На Вокзальній площі у Дніпрі 6 лютого водій Nissan порушив правила дорожнього руху. Під час розмови з патрульними чоловік закрив вікно автівки, прищемивши руку поліцейського, і поїхав.

Водій Nissan Leaf припаркувався під знаком "зупинка і стоянка заборонені". На це звернули увагу патрульні поліцейські, підійшовши до чоловіка.

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Чоловік прищемив патрульному руку: як все було

Інцидент трапився 6 лютого у Дніпрі , на вулиці Вокзальній.

, на вулиці Вокзальній. Один з інспекторів пояснив водієві, що він порушив, і попросив пред'явити водійське посвідчення . Однак той ніяк не відреагував.

пояснив водієві, що він порушив, і . Однак той ніяк не відреагував. Під час розмови, не звертаючи уваги на те, що поліцейський тримав руку на рамі вікна, водій Nissan закрив його. У результаті прищемив поліцейському кисть склом. А тоді почав їхати, простягнувши патрульного за собою кілька метрів.

Що загрожує порушнику

Врешті водія затримали та одягли наручники.

Зловмисником виявився 46-річний чоловік . Раніше він вже був судимий.

. Раніше він вже був судимий. Тепер йому загрожує обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років.

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У Дніпрі водій прищемив патрульному руку та протяг його кілька метрів: відео

Інцидент стався у Дніпрі, на вулиці Вокзальній: дивіться карту