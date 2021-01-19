У Дніпрі водій на елітному Porsche збив патрульного
Поліціянти Дніпра зупинили Cayenne, на якому, згідно з орієнтуванням, могли пересуватися причетні до крадіжок особи. Під час перевірки водій натиснув на педаль газу, збив правоохоронця та втік.
Поліціянт потрапив до лікарні з травмою ноги. Зловмисника згодом затримали. Про це повідомляє "Дніпро оперативний".
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Що відомо про збиття поліцейського у Дніпрі
- Інцидент стався на вулиці Полігонній ввечері 18 січня, де патрульні помітили та зупинили Porsche Cayenne, який був описаний в орієнтуванні.
- Під час перевірки документів поліціянти встановили особу 32-річного водія. Поруч із ним сиділа невідома жінка.
- У якийсь момент під час спілкування з інспекторами чоловік трошки здав назад, а потім – вилетів вперед, збивши поліцейського.
- Постраждалого відкинуло на іншу сторону дороги.
Згодом, неподалік від місця інциденту поліцейські виявили припаркований Porsche. Як з'ясувалося, власник позашляховика просто залишив машину та сховався. Втім, його все ж таки знайшли та затримали.
Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Порушення якої саме статті Кримінального кодексу йому інкримінуватимуть, невідомо.
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