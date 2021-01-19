Поліціянти Дніпра зупинили Cayenne, на якому, згідно з орієнтуванням, могли пересуватися причетні до крадіжок особи. Під час перевірки водій натиснув на педаль газу, збив правоохоронця та втік.

Поліціянт потрапив до лікарні з травмою ноги. Зловмисника згодом затримали. Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

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Примітно, що власник елітного авто почав тікати від копів лише після того, як вони перевірили його документи.

Що відомо про збиття поліцейського у Дніпрі

Інцидент стався на вулиці Полігонній ввечері 18 січня, де патрульні помітили та зупинили Porsche Cayenne, який був описаний в орієнтуванні.

Під час перевірки документів поліціянти встановили особу 32-річного водія. Поруч із ним сиділа невідома жінка.

У якийсь момент під час спілкування з інспекторами чоловік трошки здав назад, а потім – вилетів вперед, збивши поліцейського.

Постраждалого відкинуло на іншу сторону дороги.

Згодом, неподалік від місця інциденту поліцейські виявили припаркований Porsche. Як з'ясувалося, власник позашляховика просто залишив машину та сховався. Втім, його все ж таки знайшли та затримали.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Порушення якої саме статті Кримінального кодексу йому інкримінуватимуть, невідомо.