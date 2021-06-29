Очевидці зняли відео цієї негоди 29 червня. Їх оприлюднили приблизно о 17 годині.

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Де падав цей град

Користувачі повідомили, що зафіксували негоду в Шевченківському районі міста. Чи були такі опади в інших частинах міста – невідомо.

На фото граду видно, що деякі шматочки льоду мали діаметр приблизно кілька сантиметрів. Десь жителі міста фотографували по кілька шматочків льоду, а десь навіть зідрали цілу жменю

У Дніпрі випав гігантський град: відео телеграму "Дніпро оперативне"

Які наслідки в негоди

Телеграм "Дніпро зараз" о 17:24 повідомив, що також затопило Тополину вулицю. Вона розташована в цьому ж районі міста. На кадрах, знятих очевидцями, видно, що рясний потік води тече вулицею вниз.

Вода тече вулицею Топольна: відео телеграму "Дніпро зараз"

Зверніть увагу! Синоптики 29 квітня попередили про значне погіршення погодних умов на всій території України. Через це рятувальники вже оголосили перший рівень небезпечності. Негода лише частково омине південні області. На решті території будуть грози та град.

Град, який випав у Дніпрі / Фото "Інформатор" та "Дніпро оперативне"