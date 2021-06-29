Очевидці зняли відео цієї негоди 29 червня. Їх оприлюднили приблизно о 17 годині.
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Де падав цей град
Користувачі повідомили, що зафіксували негоду в Шевченківському районі міста. Чи були такі опади в інших частинах міста – невідомо.
На фото граду видно, що деякі шматочки льоду мали діаметр приблизно кілька сантиметрів. Десь жителі міста фотографували по кілька шматочків льоду, а десь навіть зідрали цілу жменю
У Дніпрі випав гігантський град: відео телеграму "Дніпро оперативне"
Які наслідки в негоди
Телеграм "Дніпро зараз" о 17:24 повідомив, що також затопило Тополину вулицю. Вона розташована в цьому ж районі міста. На кадрах, знятих очевидцями, видно, що рясний потік води тече вулицею вниз.
Вода тече вулицею Топольна: відео телеграму "Дніпро зараз"
Град, який випав у Дніпрі / Фото "Інформатор" та "Дніпро оперативне"