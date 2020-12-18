Працівники Служби безпеки 18 грудня затримали причетних до організації конвертаційного центру в Дніпрі. За даними слідчих, послугами виведення грошей із ухиленнями від податків користувалася чимала кількість підприємств регіону.

Безпосереднім організатором оборудки правоохоронці вважають місцевого підприємця. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Фігуранти кримінального провадження нібито пропонували клієнтам можливість виводити гроші через фіктивні фірми.

Як діяв конвертаційний центр на Дніпровщині

Представники підприємств, які співпрацювали зі зловмисниками, отримували можливість формувати штучний податковий кредит, а частину коштів переводити в готівку.

Лише за попередніми підрахунками, конвертцентр за 2019 – 2020 роки провів 1 мільярд гривень.

Затримали з 2,5 мільйонами

Для того, щоб взяти фігурантів на гарячому, співробітники простежили за одним з ймовірних злочинців. Під час передачі 2,5 мільйона гривень, які нібито незаконно перевели в готівку, чоловіка затримали бійці "Альфи".



Правоохоронці знайшли купу грошей, з яких не сплачували податки / Фото пресслужби СБУ

Крім того, під час 13 обшуків в офісах та у квартирах фігурантів, а також у приміщенні податкової служби, працівники СБУ вилучили:

4 мільйони гривень;

230 тисяч євро;

понад 220 тисяч доларів;

понад 20 тисяч фунтів стерлінгів.



Готівку перевозили в пакетах / Фото пресслужби СБУ

Також правоохоронці знайшли чорнову бухгалтерію зловмисників на їх комп'ютерах.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці намагатимуться добитися відшкодування завданих державі збитків, а також притягнути всіх причетних до відповідальності.