Мільярд гривень обігу: в Дніпрі викрили масштабний конвертцентр – фото
Працівники Служби безпеки 18 грудня затримали причетних до організації конвертаційного центру в Дніпрі. За даними слідчих, послугами виведення грошей із ухиленнями від податків користувалася чимала кількість підприємств регіону.
Безпосереднім організатором оборудки правоохоронці вважають місцевого підприємця. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
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Як діяв конвертаційний центр на Дніпровщині
Представники підприємств, які співпрацювали зі зловмисниками, отримували можливість формувати штучний податковий кредит, а частину коштів переводити в готівку.
Лише за попередніми підрахунками, конвертцентр за 2019 – 2020 роки провів 1 мільярд гривень.
Затримали з 2,5 мільйонами
Для того, щоб взяти фігурантів на гарячому, співробітники простежили за одним з ймовірних злочинців. Під час передачі 2,5 мільйона гривень, які нібито незаконно перевели в готівку, чоловіка затримали бійці "Альфи".
Правоохоронці знайшли купу грошей, з яких не сплачували податки / Фото пресслужби СБУ
Крім того, під час 13 обшуків в офісах та у квартирах фігурантів, а також у приміщенні податкової служби, працівники СБУ вилучили:
- 4 мільйони гривень;
- 230 тисяч євро;
- понад 220 тисяч доларів;
- понад 20 тисяч фунтів стерлінгів.
Готівку перевозили в пакетах / Фото пресслужби СБУ
Також правоохоронці знайшли чорнову бухгалтерію зловмисників на їх комп'ютерах.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці намагатимуться добитися відшкодування завданих державі збитків, а також притягнути всіх причетних до відповідальності.
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