У Дніпрі трамвай зійшов з рейок і врізався в іномарку: фото

На Амурському мості у Дніпрі 27 січня трамвай зійшов з рейок і врізався в автомобіль Toyota. Через ДТП рух транспорту у місті ускладнився.
Джерело: Інформатор
Трамвай, прямуючи в бік Старомостової площі, зійшов з рейок і зачепив авто Toyota Land Cruiser. Аварія трапилась приблизно о 9:30.
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За попередніми даними, причиною аварії є несправність ділянки на шляху. На щастя, постраждалих немає.
ДТП на Амурському мості / Фото видання "Дніпро оперативний"
Через ДТП в місті тимчасово перестали курсувати трамвай №6 і №9.
Трамвай врізався в іномарку / Фото видання "Дніпро оперативний"
ДТП у Дніпрі за участі трамвай: дивіться відео
До слова, в Одесі водій автомобіля Skoda жорстоко побив водійку трамваю. Інцидент стався 18 січня після того, як чоловік порушив правила дорожнього руху, підрізавши громадський транспорт.