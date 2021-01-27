На Амурському мості у Дніпрі 27 січня трамвай зійшов з рейок і врізався в автомобіль Toyota. Через ДТП рух транспорту у місті ускладнився.

Джерело: Інформатор

Трамвай, прямуючи в бік Старомостової площі, зійшов з рейок і зачепив авто Toyota Land Cruiser. Аварія трапилась приблизно о 9:30.

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За попередніми даними, причиною аварії є несправність ділянки на шляху. На щастя, постраждалих немає.



ДТП на Амурському мості / Фото видання "Дніпро оперативний"

Через ДТП в місті тимчасово перестали курсувати трамвай №6 і №9.



Трамвай врізався в іномарку / Фото видання "Дніпро оперативний"

ДТП у Дніпрі за участі трамвай: дивіться відео

До слова, в Одесі водій автомобіля Skoda жорстоко побив водійку трамваю. Інцидент стався 18 січня після того, як чоловік порушив правила дорожнього руху, підрізавши громадський транспорт.