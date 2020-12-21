У Дніпрі 19 грудня в АТБ на набережній 33-річний чоловік жорстоко побив хлопця. Він добивав його вже непритомного протягом 5 хвилин. Завадити цьому намагався лише один охоронець.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Чоловіка вже затримали – йому загрожує тюрма.

Читайте також У Києві гомофоби годину знущались з підлітка через нафарбовані губи

Обставини злочину

Між хлопцем й чоловіком виник конфлікт, який закінчився жахливим побиттям.

На відео, яке опублікували у соцмережах видно, що хлопець був вже непритомний, коли його бив чоловік – він повертався декілька разів аби ще раз ногами ударити постраждалого.

Ніхто, окрім одного охоронця, не заважав злочинцю – таке враження, що в цей час в супермаркеті взагалі нікого не було.

У Дніпрі чоловік жорстоко побив хлопця в супермаркеті: дивіться відео (18+)





Детальніше читайте на УНІАН: Увага! Відео містить сцени насильства! Не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/pobili-lyudinu-u-dnipri-neadekvat-pobiv-hlopcya-v-supermarketi-video-18-novini-dnipra-11263166.html

В результаті побиття молодий чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, рани правої скроневої області і сильний забій хребта. Потерпілого з отриманими травмами госпіталізували в лікарню.

33-річному чоловіку інкримінують замах на вбивство.