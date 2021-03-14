У Дніпрі сталася ДТП за участю патрульної поліції: є постраждала

У ніч проти 14 лютого на одному з перехресть Дніпра не розминулася автівка патрульної поліції та Daewoo Lanos. Внаслідок аварії одна людина постраждала.

На оприлюднених у соцмережах фото видно, що і автомобіль патрульних поліцейських, і Daewoo Lanos отримав серйозні ушкодження.

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Деталі ДТП

Відомо, що аварія сталася вночі о 01:55 на перехресті вулиці Шмідта та проспекту Пушкіна. За попередньою інформацією, Daewoo Lanos рухався головною дорогою, а патрульний автомобіль виїжджав з другорядної. Автомобілі не розминулися і відбулося зіткнення.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок ДТП постраждала пасажирка Daewoo Lanos. Вона отримала легкі травми, тож, відмовилася від госпіталізації.

Редакція 24 каналу намагається зв'язатися з правоохоронцями для уточнення усіх обставин ДТП. Ми доповнимо матеріал актуальною інформацією.