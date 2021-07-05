У Дніпрі авто тричі переїхало жінку, протягнувши 20 метрів: водій утік – відео 18+

5 липня 2021 , 11:42
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Джерело:

"Інформатор"

У Шевченківському районі Дніпра автомобіль "Славута" переїхав жінку тричі. Після цього водій втік із місця аварії.

Це трапилося приблизно о 8 годині ранку 5 липня на вулиці Волгоградська, 122. Згодом автомобіль знайшли, однак його водій сказав, що не був за кермом у момент ДТП.

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У мережі оприлюднили відео з місця аварії. Там є зображення крові, тому не рекомендуємо до перегляду людям зі слабкими нервами (18+).

Правоохоронці на місці аварії: відео "Інформатора" 

На асфальті залишилися сліди крові 

  • Повідомляють, що автомобіль протягнув пішохода приблизно 20 метрів.
  • Потім зупинився, здав назад і знову переїхав 2 рази.
  • Потерпілу після аварії одразу госпіталізували у критичному стані.
  • На асфальті залишилися сліди крові.
  • Також кров є і на колесі автомобіля. 
  • Легковик, який переїхав жінку, виявили на вулиці Сакко.
  • Однак водій транспорту сказав, що автомобіль не його.
  • Також він сказав, що не знає, хто був за кермом.
  • Правоохоронці наразі встановлюють обставини аварії.

Місце, де автомобіль тричі збив жінку / Фото "Інформатор" (18+)

Зверніть увагу! На Олександрівському проспекті у Харкові вранці сталася ДТП за участю 3 автомобілів. Під колеса одного з них потрапила жінка, яка отримала перелом ребер і травму ноги. 

Розташування вулиці Волгоградської, де авто збило жінку / Карта google

Автор: Олександр Марчак