Це трапилося приблизно о 8 годині ранку 5 липня на вулиці Волгоградська, 122. Згодом автомобіль знайшли, однак його водій сказав, що не був за кермом у момент ДТП.
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У мережі оприлюднили відео з місця аварії. Там є зображення крові, тому не рекомендуємо до перегляду людям зі слабкими нервами (18+).
Правоохоронці на місці аварії: відео "Інформатора"
На асфальті залишилися сліди крові
- Повідомляють, що автомобіль протягнув пішохода приблизно 20 метрів.
- Потім зупинився, здав назад і знову переїхав 2 рази.
- Потерпілу після аварії одразу госпіталізували у критичному стані.
- На асфальті залишилися сліди крові.
- Також кров є і на колесі автомобіля.
- Легковик, який переїхав жінку, виявили на вулиці Сакко.
- Однак водій транспорту сказав, що автомобіль не його.
- Також він сказав, що не знає, хто був за кермом.
- Правоохоронці наразі встановлюють обставини аварії.
Місце, де автомобіль тричі збив жінку / Фото "Інформатор" (18+)