Це трапилося приблизно о 8 годині ранку 5 липня на вулиці Волгоградська, 122. Згодом автомобіль знайшли, однак його водій сказав, що не був за кермом у момент ДТП.

Інший випадок Карколомна подвійна ДТП у Києві: матір з дітьми у тяжкому стані госпіталізували

У мережі оприлюднили відео з місця аварії. Там є зображення крові, тому не рекомендуємо до перегляду людям зі слабкими нервами (18+).

Правоохоронці на місці аварії: відео "Інформатора" 

На асфальті залишилися сліди крові 

  • Повідомляють, що автомобіль протягнув пішохода приблизно 20 метрів.
  • Потім зупинився, здав назад і знову переїхав 2 рази.
  • Потерпілу після аварії одразу госпіталізували у критичному стані.
  • На асфальті залишилися сліди крові.
  • Також кров є і на колесі автомобіля. 
  • Легковик, який переїхав жінку, виявили на вулиці Сакко.
  • Однак водій транспорту сказав, що автомобіль не його.
  • Також він сказав, що не знає, хто був за кермом.
  • Правоохоронці наразі встановлюють обставини аварії.

Місце, де автомобіль тричі збив жінку / Фото "Інформатор" (18+)