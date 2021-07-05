Це трапилося приблизно о 8 годині ранку 5 липня на вулиці Волгоградська, 122. Згодом автомобіль знайшли, однак його водій сказав, що не був за кермом у момент ДТП.

Інший випадок Карколомна подвійна ДТП у Києві: матір з дітьми у тяжкому стані госпіталізували

У мережі оприлюднили відео з місця аварії. Там є зображення крові, тому не рекомендуємо до перегляду людям зі слабкими нервами (18+).

Правоохоронці на місці аварії: відео "Інформатора"

На асфальті залишилися сліди крові

Повідомляють, що автомобіль протягнув пішохода приблизно 20 метрів.

Потім зупинився, здав назад і знову переїхав 2 рази.

Потерпілу після аварії одразу госпіталізували у критичному стані.

На асфальті залишилися сліди крові.

Також кров є і на колесі автомобіля.

Легковик, який переїхав жінку, виявили на вулиці Сакко.

Однак водій транспорту сказав, що автомобіль не його.

Також він сказав, що не знає, хто був за кермом.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини аварії.

Місце, де автомобіль тричі збив жінку / Фото "Інформатор" (18+)

Зверніть увагу! На Олександрівському проспекті у Харкові вранці сталася ДТП за участі 3 автомобілів. Під колеса одного з них потрапила жінка, яка отримала перелом ребер і травму ноги.