Поліція Дніпра оголосила у розшук 20-річного Олександра Нетесу, який зник майже одразу після того, як поїхав на чужій автівці у якості пасажира BlaBlaCar. На зв'язок він перестав виходити за 20 хвилин після початку шляху, вранці 18 лютого.

Родичі чоловіка стверджують, що він сів у автівку, замовлену через BlaBlaCar близько 5:47 біля торгового центру "Наша правда".

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Куди саме хотів поїхати юнак, невідомо.

Що відомо про зникнення Олександра Нетеси

Через 22 хвилини після того, як автівка з чоловіком рушила, зв'язок із ним обірвався. Про це свідчить його листування із дівчиною.

Близько 8:00 юнаку намагалася зателефонувати матір, але його телефон був поза зоною досяжності.

Рідні кажуть, що перед виходом чоловік повністю зарядив телефон, а в мережі не з'являвся з моменту зникнення.

Де саме зник Нетеса, невідомо. Рідні та правоохоронці намагаються з'ясувати місцеперебування чоловіка.

Прикмети зниклого хлопця: на вигляд 20–25 років, волосся русяве, зріст близько 180–185 см. Був одягнений у сіру шапку, чорну куртку до колін, чорні джинси та чорні черевики.

Особлива прикмета: татуювання майже по всьому тілі.

Телефон для зв'язку з рідними Олександра +38 (066) 608-48-49.



Олександр Нетеса не був у мережі понад добу / Фото "Нашого міста"

У BlaBlaCar стверджують, що поїздка пройшла без ексцессів

Представники BlaBlaCar перевірили інформацію про зникнення пасажира та з'язалися з водієм, який віз Нетесу.

Вранці нам вдалось сконтактуватись з водієм. Він повідомив, що поїздка пройшла добре і пасажир вийшов з автомобіля там, де і планував. Також ми підготували необхідну інформацію для поліції, яка займається розслідуванням,

– зазначили у компанії.