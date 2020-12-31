У Дніпрі у приватному житловому будинку 31 грудня по обіді сталась пожежа. Полум'я забрало життя 3 осіб.

Двох потерпілих знайшли вже мертвими

Трагедія сталась на вулиці Яружна, що у Соборному районі Дніпра. Про це повідомила пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

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Вогнеборці які прибули на виклик, виявили, що вогонь спалахнув в одній з кімнат на другому поверсі. Рятувальники, що боролись із полум'ям, виявили два тіла. Наразі з'ясовують, хто саме загинув у пожежі.

Ще одна жінка померла у лікарні

Ще одну потерпілу у вкрай важкому стані госпіталізували. Проте медикам не вдалось врятувати їй життя.

Полум'я також завдало чималої шкоди будівлі, знищено меблі та дерев'яні перекриття. Сімом вогнеборцям вдалось подолати вогняну стихію за менше, ніж годину. Наразі причини трагедії, що сталась в останній день 2020-го року, з'ясовують експерти.