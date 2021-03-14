У Дніпрі в пожежі загинув чоловік: у квартирі були купи пакетів від портвейну і цигарок

14 березня 2021 , 17:05
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Джерело:

ДСНС

На пожежі у Дніпрі загинув 70-річний чоловік. Хоч локалізувати вогонь пожежникам вдалося швидко, господаря квартири знайшли вже мертвим.

Пожежа трапилася на вулиці Кавалерійській Чечелівського району у Дніпрі. Спалахнув вогонь у десятиповерхівці.

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Пожежа у Дніпрі: що відомо

  • Повідомлення про спалах надійшло о 10:24 на гарячу лінію 101.
  • Займання виникло всередині двокімнатної квартири на другому поверсі.
  • Вогонь охопив спальну кімнату та почав розповсюджуватись всією територією оселі.
  • Пожежу локалізовано о 10:50 та ліквідовано о 10:54.
  • До ліквідації залучили 15 пожежників та 3 одиниці техніки.


Пожежа сталася у спальні / Фото ДСНС

Внаслідок пожежі чоловік загинув

Рятувальники виявили в одній з кімнат тіло 70-річного чоловіка. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін квартири.

У квартирі на підлозі виявили багато упаковок від портвейну, вина і цигарок.


Вогонь майже не пошкодив сміття / Фото ДСНС

Загальна площа пожежі склала 5 кв. метрів. Наразі обставини та причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Пожежа у Дніпрі: коментар рятувальника

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