У Дніпрі коронавірус забрав життя головного лікаря клінічної лікарні №4 Костянтина Чебанова. 64-річний медик також був депутатом обласної ради. Він три тижні перебував у реанімації.

Про смерть Чебанова повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Міський голова зазначив, що померлий був лікарем з великої літери.

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Чебанов був прекрасним управлінцем, – Філатов

COVID-19 проклятий. Ми тягнули Костянтина Чебанова як могли. Кожен день мені доповідали про його стан здоров'я. Не витягнули,

– написав Філатов.

Міський голова Дніпра наголосив що Чебанов був прекрасним управлінцем, а велика 4-та лікарня, якою він управляв, – "найбільш крутою та багатопрофільною".

Чебанов був підключений до ШВЛ

Джерело: 056.ua

Чебанов потрапив до реанімації 3 тижні тому. Головного лікаря підключили до апарату ШВЛ. Наприкінці життя Чебанов перебував у комі.