У Дніпрі від COVID-19 помер головний лікар та депутат облради Костянтин Чебанов
У Дніпрі коронавірус забрав життя головного лікаря клінічної лікарні №4 Костянтина Чебанова. 64-річний медик також був депутатом обласної ради. Він три тижні перебував у реанімації.
Джерело:фейсбук Бориса Філатова
Про смерть Чебанова повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Міський голова зазначив, що померлий був лікарем з великої літери.
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Чебанов був прекрасним управлінцем, – Філатов
COVID-19 проклятий. Ми тягнули Костянтина Чебанова як могли. Кожен день мені доповідали про його стан здоров'я. Не витягнули,
– написав Філатов.
Міський голова Дніпра наголосив що Чебанов був прекрасним управлінцем, а велика 4-та лікарня, якою він управляв, – "найбільш крутою та багатопрофільною".
Чебанов був підключений до ШВЛ
Джерело: 056.ua
Чебанов потрапив до реанімації 3 тижні тому. Головного лікаря підключили до апарату ШВЛ. Наприкінці життя Чебанов перебував у комі.
Що відомо про Костянтина Чебанова?
Народився у 1957 році. Протягом 18 років очолював 4-ту міську клінічну лікарню. До обласної ради пройшов з партією мера Філатова "Пропозиція".
Дані з Дніпровської облради
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